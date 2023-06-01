Cumartesi günü Meclis'te yemin edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi saat 22.00 civarlarında açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi saat 14.00'te önce Meclis'te yemin edecek. Daha sonra saat 15.00'te Anıtkabir'i ziyaret edecek ve ardından atlı birliklerle Anıtkabir'den Saray'a gidecek.

Saat 17.00'de Saray'da tebrikleri kabul edecek olan Erdoğan, akşam Çankaya Köşkü'nde devlet başkanlarının da katıldığı yemekli bir program düzenleyecek.

Habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi saat 22.00 sularında da yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.