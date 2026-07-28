Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hayata geçirilecek yatırım, İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Hamzabey OSB Mahallesi) 15. Cadde üzerinde inşa edilecek.

YILDA 1.600 OTOBÜS ÜRETİLECEK

Toplam 37 bin 3 metrekarelik alan üzerine kurulacak projede, 14 bin 833 metrekarelik bölüm kapalı üretim tesisi olarak kullanılacak.

Fabrikanın tam kapasiteyle faaliyete geçmesi halinde yılda yaklaşık 1.600 otobüs üretilmesi planlanıyor. Üretilecek araçların hem iç pazara sunulacağı hem de ihracata yönelik değerlendirileceği belirtilirken, ilerleyen dönemde elektrikli otobüs üretiminin de üretim hattına dahil edilmesi hedefleniyor.

450 KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM

Yeni yatırımın üretim, montaj, teknik servis, lojistik ve idari birimlerde toplam 450 kişiye doğrudan istihdam sağlaması öngörülüyor.

İnegöl ekonomisine önemli katkı sunması beklenen tesis, sanayi altyapısını güçlendirirken ilçenin otomotiv üretimindeki payını da artırmayı hedefliyor.

ÇED SÜRECİ TAMAMLANDI

Toplam 87 milyon 500 bin TL yatırım bedeline sahip proje için yürütülen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci Bursa Valiliği'nin verdiği "ÇED Olumlu" kararıyla tamamlandı.

Kararla birlikte yatırımın önündeki önemli idari süreçlerden biri de aşılmış oldu. Yetkililer, fabrikanın inşaat ve kurulum çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığını bildirdi.