Ekolojik dengenin korunması açısından oldukça büyük öneme sahip olan ayılar, aynı zamanda köylülere ait mahsullere büyük zarar vermesiyle biliniyor.

Halk arasında kiraz mevsiminde görüldüğü söylenen ayılar, sadece kiraz değil, ormanların yakın olduğu tüm kırsal alanlarda ki meyvelere ilgi duyuyor. Bölgemizde ise en çok fındık tarlalarını tercih ediyor.



Birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan İnegöl’de bu kez kadraja yavru ayılar yakalandı. Orman emvalleri çözmeye giden İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarından Mustafa Yılmaz, Murat Ayaz ve Veysel Aslan’ın karşısına yavru ayılar çıktı.

O an büyük bir mutluluk yaşayan Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları, 3 yavru ayının görüntüleri çekti. Araç içinde yapılan çekimde yapılan konuşmalar ise Orman İşletme Müdürlüğü’nün çalışanlarının duyarlılığını ortaya koydu.

Yavru ayıları ürkütmemek için büyük mücadele veren ekip, tatlı bir kovalamaca yaşadı. Yavru ayıların direk ormana girmeyip, oyun oynar gibi, işletmeye ait aracı peşinde koşuşturması ise dikkat çekti. Yavru ayılar bir süre sonra esas evleri olan orman alana girerek izlerini kaybettirdiler.

AYILAR NEDEN ÖNEMLİ

Ürkütücü olsalar da Ayıların doğanın önemli parçalarından biri olarak biliniyor. Dünya genelinde yok olmalarının ekolojik dengeye önemli ölçüde zarar verdiği gerekçesi ile devletler ormanlara ihtiyaçları olan yiyecekleri bırakıyorlar. İnegöl ve Bursa’nın ormanlarında zaman zaman Orman İşletme Memurları tarafından yiyecek bıraktıkları biliniyor.

Ormanların yüksek kalitede kereste vermesi, çilek, mantar ve çeşitli av mevcudiyetinin ayılar sayesinde gerçekleştiği biliniyor.