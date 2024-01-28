Türkiye genelinde son zamanlarda otobüs kazaları yaşanırken İnegöl de polis olası faciayı önledi.

Bursa'dan Iğdır iline yolcu taşıyan şehirlerarası yolcu otobüsünün eğri seyredettiğini gören sürücüler polise haber verdi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri 34 CDS 161 plakalı otobüsünü ilçe girişinde durdurdu. Ekipler aracı incediklerinde yan yatmak üzere olduğunu gördüler. Sürücü Cafer A., herhangi bir sorunun olmadığını iddia etti. Ekipler, araçtaki mekanik sorunun olduğunu tespit ettiler. Aracın olası bir kazaya neden olacağını değerlendiren ekipler, aracı trafikten men ettiler.

Yolcular başka otobüsle yollarına devam etti.

Kaynak: ÖZNUR DEDE