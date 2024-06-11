İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 1'i kadın 5 şahıs yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında hapis cezaları bulunan şahısların adreslerine şafak operasyonu düzenlediler.
Dolandırıcılık suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan F. A., hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.Ç., tehdit suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan İ.D., hırsızlık olaylarından 10 yıl hapis cezası bulunan O.D., Uyuşturucu ticaretinden 2 yıl hapis cezası bulunan Ç.C. yakalandı.
Yakalanan şahıslar çıkardıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ