Sanayi şehri olmasının yanında güçlü bir tarım şehri olan İnegöl, bu alanda da hızlı bir gelişim içerisinde. Hem şehirdeki üreticilerin emekleri hem de yerel yönetimlerin tarıma destekleriyle İnegöl tarımı 2023 yılında sağladığı ekonomik katma değeri yüzde 100 arttırdı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan tarımsal çalışmaları ve şehrin tarım potansiyeline ilişkin açıklamalarda bulundu.

İNEGÖL KOMPLE BİR TARIM ŞEHRİ

Başkan Taban, İnegöl’ün; meyvecilik, sebzecilik, yem ve tahıl bitkileri, süs bitkileri, fidancılık, arıcılık, hayvancılık ile komple bir tarım şehri olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Bizler de şehrimizin bu gücünü geliştirmek adına Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz ile tarım sektörüne katkı sunmaya gayret ediyoruz. Amacımız; yenilikçi, katma değerli, nitelikli ve sürdürülebilir tarımsal üretim… Bu bağlamda şehrimizin bize sunduğu nimetleri biler de en iyi şekilde kullanarak değere dönüştürüyoruz. İnegöl’ün yüzde 49’u orman, yüzde 30’u kültür arazisi, yüzde 11’i çayır ve mera, yüzde 10’u ise göl, bataklık ve kayalık. Bereketli topraklarımız ise bizim için büyük nimet”

MEYVECİLİK İNEGÖL TARIMININ EN GÜÇLÜ SİLAHI

Tarım alanında en büyük payın meyvecilik olduğunu işaret eden Başkan Taban, “Meyvecilik İnegöl tarımının en güçlü silahı. Toplamda İnegöl’de 108 bin 642 dekar alanda meyve üretimi yapılıyor. 2023 yılında meyve üretiminde şehrin sağladığı gelir ise 3 milyar 675 milyon TL. Üretim alanı olarak 29 bin 500 dekar ile en yüksek alana sahip ceviz, aynı zamanda değer olarak da 944 milyon TL ile ilk sırada. Tonaj olarak ise 57 bin 750 ton ile Armut en fazla üretilen ürün. Ekonomik olarak 808 milyon TL değere sahip. Ekonomik olarak en yüksek değere sahip üçüncü ürün ise 378 milyon TL ile şeftali. Bu ürünleri sırasıyla; kiraz, elma, çilek, erik, kestane, fındık, üzüm, nektarin, ahududu, mavi yemiş ve diğer meyveler takip ediyor” şeklinde konuştu.

2023 YILININ TOPLAM TARIMSAL DEĞERİ 8 MİLYAR 736 MİLYON 871 BİN TL

Tahıl üretiminin de tarım alanında en fazla değere sahip ikinci alan olduğunu ifade eden Başkan Taban, sözlerine şöyle devam etti: “2 milyar 286 milyon ile yağlık ayçiçeği üretimi tahıl alanında zirvede. İkinci sırada buğday yer alıyor. Tahıl üretiminde 178 bin 992 dekar alanda 2023 yılında 3 milyar 648 milyon TL gelir elde edildi. Sebzecilik ise meyvecilik ve tahıl üretimine oranla daha az tercih ediliyor. Fasulye, bezelye, domates, biber, ıspanak en çok üretilen sebzeler. Toplamda 13 bin 376 dekar alanda yapılan sebzecilikten 2023 yılında 307 milyon TL gelir elde edildi. Yem bitkilerinden 444 milyon, süs bitkileri ve fidancılıktan ise 184 milyon TL gelir sağlandı. Toplamda bitkisel üretimden 2023 yılında 8 milyar 259 milyon 464 bin TL gelir elde edilmiş oldu. Hayvansal üretimden ise 477 milyon 407 bin TL gelir elde edildi. 2023 yılında toplam tarımsal değer ise 8 milyar 736 milyon 871 bin TL olarak gerçekleşti.”

İNEGÖL BELEDİYESİ’NDEN TARIMA TAM DESTEK

“2023 yılında tarımda ciddi bir ivmelenme oldu. 2022 yılında 4 milyar 169 milyon 151 bin TL tarımsal değer üreten İnegöl, 2023’te bunu 2’ye katlamayı başardı. Bunda İnegöl Belediyesi olarak bizlerin de tarımsal faaliyetleri destekleyici politikasının katkısı olduğunu ifade edebilirim. 2023 yılında tarım alanında neler yaptığımızdan söz etmek gerekirse; hibe ve desteklemelere ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenledik, tarım fuarlarına yönelik çiftçi gezileri gerçekleştirdik, arıcılık eğitim seminerleri ve arı kovanı dağıtımları yaptık, hasat etkinlikleriyle ürünlerimizin tanıtımlarına katkı sağladık ve yeni pazarlar bulunması için öncülük ettik, Çeltikçi Mahallemizde şehrimizin ikinci Tarım Kitaphanesini oluşturduk, Özündenkuru meyve kurutma tesisimizi açtık, ücretsiz tarımsal danışmanlık uygulamasına başlattık. Taş toplama aracımızla 30 köyde 2000 dekar alanda arazileri temizledik. Doğru üretim için 544 üreticimizin toprak analizini ücretsiz olarak gerçekleştirdik ve yönlendirmeler yaptık. 7 bin adet küçükbaş hayvan, yıl içerisinde dezenfeksiyon havuzunu kullandı. Bunlar ilk aklımıza gelenler.”

TARIMA DEĞER KATAN ADIMLAR

“Bunların yanı sıra çiftçilerimize yönelik sosyal faaliyetlerimiz de oldu. Örneğin kadın çiftçilerimiz için bu yıl 3’üncü Tarımın Sultanları yarışmasını gerçekleştirdik. Yine hayvancılık sektörüne ciddi katkılar sunan Küçükbaş Hayvancılık Festivalimizi bu yıl üçüncü kez düzenledik. 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yapılan festivalde 3 günde tam 40 bin ziyaretçi, 30 katılımcı firma, 140 yetiştirici, 10 resmi kurum ve kuruluş, 250 kafesli tavuk yetiştiricisi İnegöl’de buluştu. Yarışmalar ve eğitim seminerleriyle festivali daha anlamlı hale getirdik. Tarım değerlerimize değer katmak adına yaptığımız çalışmalarda da Cerrah Kuru Fasulyemizin coğrafi işaretini alarak tescilli bir ürün haline getirilmesini sağladık.”

GES PROJESİ UYGULANDI

“Tarım alanında en önemli projemiz Üreten Çiftçiler Kooperatifi. Dönemimiz başında kooperatifi kurduk, ardından soğuk hava depomuzu hayata geçirdik. 2023 yılında da soğuk hava deposu GES projesini uyguladık. Soğuk hava deposu çatısına Güneş Enerji Sistemi projesi yapılarak en büyük gider kalemi olan enerji maliyetimizi karşılamış olduk. Yüzde 65 TKDK destekli proje ile üreticimizin üzerinden önemli bir yükü aldık.”