Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren metal işletmesinde yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan işyeri sahibi yaralandı.

Yangın saat 21.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Özfidanlık sokakta faaliyet gösteren demir doğrama işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören işyeri sahibi Mesut S., yangını söndürmeye çalışırken ellerinden yaralandı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede söndürdü. Ellerinden yaralanan işyeri sahibi olay yerine sevk edilen Ambulansla Hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi