2011 yılında kurulan İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bugüne kadar sahnelediği 20 oyunun ardından 21’inci prodüksiyonu olan bu yeni yapıtla sanatseverlerin karşısına çıktı.

Her geçen yıl deneyim ve kadrosunu geliştiren tiyatro ekibi, “Komşu Köyün Delisi” ile izleyicilere hem düşündüren hem güldüren bir deneyim sundu.

GALADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

2 perdelik komedi türündeki oyun, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından 30 kişilik ekiple sahneye taşındı. 3 aydır hazırlıkları süren oyun, Cumartesi akşamı 20.00’da İnegöl’de kültür ve sanatın merkezi konumundaki Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gala gösterimiyle ilk kez izleyici karşısında sahnelendi. Mizahi öğelerle toplumsal eleştiriyi harmanlayan, düşündüren ve güldüren bir tiyatro oyunu olan ve ilk olarak 2002 yılında Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Komşu Köyün Delisi oyunu, İnegöllü sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Oyun belirli aralıklarla İnegöllülerle buluşmaya devam edecek.

KOMŞU KÖYÜN DELİSİ OYUNUNUN KONUSU

Oyun, Çavuldur Köyü'nde geçmektedir. Yıllardır muhtarlık görevini sürdüren Halis Ağa, yaklaşan seçimlerde rakiplerinin çıkacağını düşünerek köylülerinin oylarını kazanmak için farklı bir yöntem arar. Tüm köylerin bir delisi olduğunu düşünür ve köyünde eksik olan şeyin bir deli olduğuna karar verir. Gazeteye “Köyümüze Akıllı Bir Deli Aranıyor” ilanı verir. Psikoloji öğrencisi Tolga, bu ilanı görerek tez konusu yapmak amacıyla başvurur ve “Deli Hamdi” karakterini oluşturur. Köy halkı, Deli Hamdi'nin etrafında toplanmaya başlar ve olaylar gelişir.