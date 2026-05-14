İnegöl Ziraat Odası Başkanlığı çelenginin Anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

"ÇİFTÇİLERİMİZE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

Törende konuşan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Dünya Çiftçiler Günü 1984 yılında Hindistan’da İFAP tarafından kurulan bir kuruluştur. O günden bugüne kadar da dünyanın her yerinde Dünya Çiftçiler Günü kutlanmaktadır. Aynı zamanda da tabii ki başta Türkiye Ziraat Odaları Birliği olmak üzere Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde olan Ziraat Odalarımız tarafından da kutlanmaktadır. Baktığınız zaman Türk çiftçimiz bugün 90 milyona yakın ülke nüfusunu beslerken, 40 50 milyona yakın turisti beslerken, 30 milyar dolara yakın da tarım ürünlerinden ihracat yapmasını sağlamaktadır.

Yani bu zor şartlar altında bunu yapan çiftçinin gerçekten hani çok teşekkür etsek az gelir. El öpülesi bir çiftçi topluluğuyla bu işi biz yürütmekteyiz. Tabi yürek ister ki bizim mazotun ucuz olduğu, ÖTV'siz bir mazotun olduğu, gübre fiyatlarının düşük olduğu, yine ilaç sektöründe son yıllarda çiftçinin belini bükmekte. Tarım Bakanlığı'nın devletin el attığı, yine aynı şekilde bildiğiniz gibi diğer esnaf grupları 7200 günde emekli olurken, bizim çiftçilerimiz 9200 günde emekli olmaktadırlar. Tabii ki bizler sıcakta, soğukta, çamurda, karda her şekilde çalışan bir topluluğun temsilcileriyiz. Yıpranma dediğiniz zaman en çok yıpranan kimdir? Çiftçi topluluğudur. Onlar da aynı şekilde 7200 günde emekli olsun, böyle bir günde temennimiz olsun yine, defalarca dile getiriyoruz. En büyük temennimizdir.

Yani baktığımız zaman devam edecek olursak, bizim isteklerimiz doğrultusunda, gerçekten temennilerimiz doğrultusunda çalışmalar yapılırsa, ürettiğinin iki katını daha üretebilecek arazilerimiz ve çiftçilerimiz mevcuttur. Görüyorsunuz dünyadaki krizlerde ilk önce tarım ürünleri ön plana çıkmakta. Bugün İran'da gerçekten İran kendi kendine yeten bir tarım ülkesi olmasa İran'ın başına geleceklerini de biliyorsunuz hepiniz bildiğiniz gibi. Onun için tarım çok önemli bir sektör. Yani nasıl Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı varsa tarım da aynı şekilde Milli Tarım Bakanlığı olmalı ve o şekilde çalışmalı diyorum. Her şeye rağmen zor şartlarda üretim yapan, sıcakta, soğukta, karda, yağmurda, çamurda üretim yapan tüm çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.” dedi.