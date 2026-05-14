Kent Gönüllüleri Derneği ile Uludağ Blueberry Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek program, 15 Mayıs 2026’da İnegöl’de yapılacak. Türkiye’de tarımsal kümelenme açısından dikkat çeken bölgeler arasında yer alan İnegöl’de düzenlenecek panelde, blueberry üretimi tüm yönleriyle ele alınacak.

Programa alanında uzman akademisyenlerden Prof. Dr. Senih Yazgan ve Prof. Dr. Hüseyin Çelik konuşmacı olarak katılacak. Panelin moderatörlüğünü Yusuf Şehitoğlu üstlenecek. Kent Gönüllüleri Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar ile Uludağ Blueberry Derneği Başkanı Erkan Ateş de etkinlikte yer alacak.

Panelde, blueberry üretimi, modern yetiştiricilik teknikleri, uluslararası pazarlar, ihracat potansiyeli, tarımsal kümelenme modeli ve bölgesel kalkınma fırsatları değerlendirilecek.