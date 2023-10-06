İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisini Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki kovalamacayla yakaladı.
Devriye atan polis ekipleri, 16 AOU 722 plakalı motosikletin sürücüsünden şüphelenip durdurmak istediler. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya başladı. Motosikleti bırakan şüpheli, yaya olarak tarlalık alana girerek izini kaybettirmek istedi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli Ferhat Ç'nin çok sayıda hırsızlık sabıkasından arandığı ortaya çıktı. Motosikletin plakasına bant yapıştırıp harflerini değiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Haber Merkezi
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