Türkiye, son dönemde gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlara bir yenisini ekledi. Bu son operasyon, Türk jetlerinin Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik ikinci kez gerçekleştirdiği bir hava saldırısı olarak kayıtlara geçti. Operasyonun öncekilerden farklılığı, terör örgütünün elinde bulunan petrol kuyuları ve depolama tesislerinin de hedef alınmış olmasıdır.

Saat 23.00 civarında başlayan operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları büyük bir hassasiyetle belirlenen hedeflere saldırı düzenledi. Ayrıca, insansız hava araçları, özellikle Akıncı Taarruzi İHA'lar, harekata katılarak operasyonun başarılı bir şekilde yürütülmesine destek sağladı.

Bu çapta bir hava harekatı, daha önce 2022 yılında "Pençe Kılıç" adı altında gerçekleştirilmişti. O operasyonla Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri imha edilmişti.

Dünkü operasyonun öncesinde hedefler büyük bir titizlikle belirlendi ve savaş uçakları ile destek uçakları, yerli ve milli üretim mühimmat kullanılarak teröristlerin bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolar da dahil olmak üzere 30 hedefi vurdu.

F-16 uçakları, teröristlere ait sınırın 40-50 kilometre derinliğindeki hedeflere saldırarak operasyonun başarısını taçlandırdı. Bu operasyonlar, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını ve ulusal güvenliğini sağlama konusundaki kararını bir kez daha vurguluyor.