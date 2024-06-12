İnegöl’de taksicilik yapan Memduh Bayrak, içerisinde altın, döviz ve para dolu çanta buldu. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gelen duyarlı vatandaşın başvurusu sonucu çantanın sahibi bulunarak teslim edildi.

İnegöl AVM taksi durağında esnaflık yapan taksici Memduh Bayrak, durağın yan tarafında çanta buldu. Çantanın içini açıp kontrol eden Bayrak, içinde yüklü miktarda altın, dolar ve para olduğunu gördü. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne müracaat eden taksici esnafı, sahibinin bulunup teslim edilmesi için çantayı zabıta ekiplerine verdi.

Çantanın içindeki değerli eşyaların sahibini bulmak için zabıta ekiplerine çantayı teslim etti. Yapılan inceleme sonucunda çantanın sahibi belirlendi ve telefonla bilgilendirilerek çantasını geri aldı. Bu örnek davranıştan dolayı taksici Memduh Bayrak'a teşekkür edildi.