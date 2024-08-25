İnegöl tarihi Mehter takımı Rusya'nın Moskova şehrinde düzenlenen festivalde gösteri yaptı. Gösteriyi izleyen vatandaşlar Mehter takımıno dakikalarca alkışladı.

İnegöl'ü ve ülkemizi birçok organizasyonda gururla temsil eden İnegöl Tarihi Mehter Takımı, davet üzerine Rusya'ya festival için gitti. 37 kişilik ekip, Moskova da yaptığı gösteri de ilgi odağı oldu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Türkiye'mizin ilk sivil mehteri olan İnegöl Mehter Takımımız Moskova'da hem şehrimizin hem ülkemizi temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT