İnegöl'de asker konvoyu çılgınlığı devam ediyor. İlçede bazı asker konvoylarındaki gençler sessiz şekilde uğurlama yaparken bazıları ise taşkınlık çıkartıp vatandaşların huzurunu bozuyor. Hatta bazıları ise havaya ateş ederek magandalık yapıyor. İnegöl terminal önünde yolu ulaşıma kapatıp oyun oynayan gençler, üstüne üstlük birde gelip uyarılarda bulunan polis ekiplerine de saldırma teşebbüsünde bulundular. Hakaret eden şahıslara, polis ekipleri müdahale etmek zorunda kaldılar. Olay yerine gelen çok sayıda ekip, şahısları dağıttı.

Kaynak: Murat Avcı