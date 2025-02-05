Kent Konseyi tarafından yapılan toplantıya Emniyet, Jandarma Büyükşehir ve İlçe belediye yetkililerinin yanında Şoförler Odası, Taksiciler, Servisçiler, Otobüsçüler, Minibüsçüler, Kamyoncular kooperatifi ve Burulaş, İnulaş yetkilileri katıldı. Toplantıda bir sonraki toplantı için üyeler ve personelinden sahadaki tüm eksik ve aksaklıkları tespit edecek bir çalışma yapma kararı alındı.

Gerek esnaflar, vatandaşlar ve şoförler, gerekse denetleyici kurumlar tarafından yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda sorunsuz bir trafik ve kaliteli ulaşım için çözüm önerileri tartışıldı.

Kent Konseyi de vatandaşların talep ve önerilerini toplamak üzere bir çalışma yapacak.

Daha sonra bir trafik master planı haline getirilerek sunulacak olan planın kısa sürede bitirilmesi için çalışma takviminin çok kısa tutulduğu ve en kısa sürede tamamlanarak bir Trafik & Ulaşım seferberliği başlatılmak istendiğini belirten Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli vatandaşlarımızın da bu konuda iletmek istedikleri görüş ve önerilerini İnegöl Kent Konseyimizin 0 553 5991600 numaralı WhatsApp hattından veya https://inegolkentkonseyi.com.tr Web adresinden iletebileceklerini belirtti.