Uzun soluklu bisiklet turuna Japonya’dan başlayan Yabiki, Gürcistan üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Türkiye’de farklı şehirleri bisikletiyle gezen Japon gezginin hayatı ise Gaziantep’te yaşadığı olayın ardından değişti.

Bisikletinin arızalanması üzerine Gaziantep’te bir camiye sığınarak burada konaklayan Yabiki, cami cemaatinin kendisine gösterdiği misafirperverlik ve samimiyetten etkilendi. Bu deneyimin ardından İslam dinini seçen Japon gezgin, “Muhammed Abdullah” ismini aldı.

Müslüman olduktan sonra da bisikletiyle dünya turuna devam eden Muhammed Abdullah, Türkiye güzergâhında İnegöl’e de uğradı. İlçeden geçen Japon gezgin, yolculuğuna bisikletiyle devam ederek farklı ülke ve şehirleri keşfetmeyi sürdürüyor.

Bisikletiyle çıktığı dünya turunda hem farklı kültürleri tanıyan hem de yaşadığı deneyimleri yolculuğuna taşıyan Muhammed Abdullah’ın hikâyesi, İnegöl’de de dikkat çekti.