Ülkü Ocakları, yangın söndürme ekiplerinin ihtiyaç duyduğu malzemeleri toplamak üzere harekete geçti.

Bursa’nın Kestel ve Gürsu ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahaleler sürerken, bölgedeki yardım çağrılarına bir destek de Ülkü Ocakları İnegöl İlçe Teşkilatı’ndan geldi.

Ülkü Ocakları, yangın söndürme ekiplerinin ihtiyaç duyduğu malzemeleri toplamak üzere harekete geçti.

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*Önemli Duyuru*

İlimiz Kestel ve Gürsu İlçelerinde çıkan yangınlar nedeniyle Ülkü Ocakları İnegöl İlçe Teşkilatı acil ihtiyaç malzemelerini Ocak binasında toplayarak gecenin ilerleyen saatlerinde sevk ve idaresini sağlayacaktır.

Acil ihtiyaç malzemeleri su şekildedir ;

İçme suyu

Ayran

Ekiplerin gıda ihtiyacı ( konserve yiyecek, hızlı tüketim gıdaları)

Serum fizyolojik

Ağrı kesici

Yanık kremi

Maske

İş eldiveni



Traktör ve ilaçlama tankerin bulunanların tedbiren içi dolu bir sekilee beklemeleri önemlidir.

İhtiyaç listesinde ki kalemlere destek vermek isteyenlerin Çamaşırlık Cami karşısında ki İnegöl Ülkü Ocakları binasına ulaştırmaları gerekmektedir. Bölgeye 22.30 dan sonra saat başı ekip sevk edilecektir..

Allah bizimle beraberdir.”