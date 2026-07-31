Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi 16. Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin talaş silosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çalışma başlattı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.