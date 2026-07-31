İnegöl Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Çiçek, Cerrah Mahallesi'nin altyapı sorunlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, mahallede kanalizasyon sisteminin bulunmadığını ve vatandaşların hâlâ fosseptik çukurlarıyla yaşamını sürdürmek zorunda kaldığını ifade etti.

Göreve gelirken "halkın sesi olacakları" yönünde söz verdiklerini belirten Çiçek, Cerrah Mahallesi'nde yaşanan altyapı eksikliğinin artık görmezden gelinmemesi gerektiğini söyledi.

Çiçek, fosseptik çukurlarının dolmasıyla birlikte atık suların evlerin duvarlarına ve yollara aktığını, mahallede kötü kokuların oluştuğunu ve özellikle yaz aylarında sinek ile haşere sorununun arttığını öne sürdü. Bunun yalnızca çevre kirliliği değil, aynı zamanda halk sağlığını da tehdit eden ciddi bir sorun olduğunu dile getirdi.

Açıklamasında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya da çağrıda bulunan Hüseyin Çiçek, yetkilileri Cerrah Mahallesi'ne gelerek vatandaşların yaşadığı tabloyu yerinde görmeye davet etti.

Çiçek, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"2026 yılında İnegöl'de insanların hâlâ fosseptik çukurlarıyla yaşamak zorunda kalması kabul edilemez. Cerrah Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımız da bu şehrin eşit bireyleridir. Onlar da vergi veriyor ve sağlıklı yaşam koşullarını hak ediyor."

Sorunun uzun süredir çözülememesinin vatandaşlar arasında çeşitli soru işaretlerine neden olduğunu savunan Çiçek, altyapı eksikliğinin giderilmesi gerektiğini belirterek, konunun hem Belediye Meclisi'nde hem de kamuoyu önünde takipçisi olacağını ifade etti.

İnegöl Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni göreve davet eden Çiçek, Cerrah Mahallesi'nin kanalizasyon sorununun daha fazla ertelenmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.