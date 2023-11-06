İnegöllü yönetmen Hasan Kandemir yaptığı açıklamada şu satırlara yer verdi;

"Bir süredir çekimlerini Saadet Mahallesi Elmacık Mevkiinde bir dağ kulübesi ve civarında sürdürdüğümüz Sinema Filmimizin kulübedeki çekimlerini birkaç küçük detay dışında tamamladık. Daha önce kamuoyuna “ENGELLİ UMUTLARIM” ismiyle lanse ettiğimiz filmimiz ismini de 04 Kasım itibarıyle “QULUBE” olarak güncelledik.Film projemiz için en ideal görsele sahip olan kulübenin ilk halinin filmimizde olmasını arzuladığımız halinden çok eksik görünmesi sebebiyle Saadet köyü muhtarımız Zeki EKREN beyin de tahsisiyle, bir süre özverili usta arkadaşlarımızla, yönetmeninden set ekibine,başrol oyuncusuna tüm ekibin özverili çabaları sayesinde hayal ettiğimiz bugünkü görüntüsüne kavuşturduk ve ardından çekimlerimize başladık. Saadet köyü içinden geçip 4 km orman yolu kullanarak ulaştığımız kulübe çekim bölgesine 2.km de başlatılan bir köprü inşaatı sebebiyle sonrasında önce Bahariye mahallesi üzerinden,burada da kesim yapılıyor olması sebebiyle daha sonra da Hayriye mahalesi üzerinden 11 km orman yolu kullanarak çekimlerimize gün aşırı devam ettik.Bir defasında da yoğun sağanak ve siste gece aracımızla çamura saplanarak zor koşullarda çekimlerimizi bitirmeye çalıştık.Ve tüm bunları bugüne kadar hiçbir firmadan ciddi bir nakdi sponsorluk desteği talebinde bulunmadan yaptık.Sadece İnegöl Belediyemiz ve bazı firmalarımızdan ayni destekler istedik onlar da bizleri kırmadılar...Bizler film projemizi kendi prodüksiyon imkanlarımız ve oyuncu,tanıdık esnaf dayanışmalarıyla,maaşlarından kalanın,işyerinde kazandıklarının projede ihtiyaçlara tahsis edilmesi yoluyla bugün bu noktaya getirdik..05 Kasım Pazar günü de kulübe tadilatına başladığımız günden bugüne bizlere katkısı olan tüm arkadaşlarımızla kendi aramızda doğal,samimi bir ahde vefa yemek organizasyonu düzenledik.Gönül Dağı dizi oyuncumuz Sayın Sait SEÇKİN beyin de davetli olduğu programa Sait bey bu haftaki dizi çekim programının Pazar ve Pazartesi olması sebebiyle üzülerek katılamayacağını belirtti ve tüm İnegöl’e selamlarını iletti.Tüm katılımcı arkadaşlarımız ve aileleriyle renkli,müzikli,güzel,hoşsohbet bir gün geçirdik.Bu vesileyle ben buradan bugüne kadar karınca kararınca,az,çok demeden ayni ve nakdi destekleriyle bizleri,”QULUBE” filmimizi bugüne getiren tüm sponsorlarımıza,başarılı,azimli ve gayretli oyuncularımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum..Tabiki henüz çekimlerimiz bitmedi..Kasım ayı ortasından itibaren İnegöl şehir içinde de çekimlerimiz bir süre daha devam edecek.Aralık ayı başı itibarıyla çekim finalimizi de tamamlayıp montaj,renk,müzik,efekt altyapıları için çalışmaya başlayacak ve büyük bir aksilik çıkmaz İnegöl’ümüz de bize bu gücü verirse Şubat ayı ortasında br Gala programı ve Mart ayı başında da Sinemalarda Vizyon programı yapmak istiyoruz.Filmizi daha sonrasında ulusal tv kanallarına da sunmayı planlıyoruz.Ayrıca Azarbaycak ile yaptığımız bir ön görüşme neticesinde filmimiz hazır olduğunda orada da izlenime sunma amacı ve gayreti içerisindeyiz.Azarbaycanlı irtibatımıza filmimizden bir bölümü referans olarak gönderdiğimizde çok olumlu geri dönüşler aldık.Bu da bize doğru yolda olduğumuz,kaliteli bir film ortaya çıkarttığımız konusunda motive etti.Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin geleneksel özelliği olan ve maalesef öncesinde özellikle bu algıdan istifadeyle gişe hayali kuranlarla aynı hatayı paylaşmamak adına asla projemizin bu yönünü öne çıkartmamaya,bu manada firma,kurum ve kuruluşlara rahatsızlık vermemeye çalıştık.Fakat “”QULUBE” filmimizden kazanım anlamında herhangi bir başarı gelir ise engelli kardeşlerimize katkı sağlamak da, başarılı,doğru mesajlar veren,sorumluluk bilincini tetikleyen bir film çıkarmaktaki amacımızda olduğu gibi boynumuzun borcudur.Senaryosunu yazdığım ve yönetmenliğini yaptığım “QULUBE” filminin şimdiden önce İnegöl’ümüze,sonra Bursa’mıza ve sonra da Tüm ülkemize hayırlı ve uğurlu olması dilek ve temennilerimle tüm kamuoyuna saygı,sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.Projemize katkı sağlayan kişi,firma,kurum ve kuruluşlarımıza da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.İyi ki varsınız.. "