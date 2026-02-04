Merkez bünyesinde hazırlanan iki proje, yapılan değerlendirmeler sonucunda Bursa Bölge Sergisine davet edilerek bölge finallerine kalma başarısı gösterdi.

Biyoloji alanında hazırlanan “Çevre ve Çevreyi Koruma” projesi, danışman öğretmen Ercan Gündoğdu rehberliğinde öğrenci Ali Tuğra Sert tarafından hazırlanırken Teknolojik Tasarım alanında hazırlanan “Yenilenebilir Enerji” projesi ise danışman öğretmen Gökay Organcı rehberliğinde öğrenciler Lina Zekoviç ve Nilgün Zeynep Durdu tarafından hazırlandı.

Her iki proje de, 9–12 Şubat 2026 tarihleri arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenecek olan TÜBİTAK 2204-A Bölge Finalleri kapsamında gerçekleştirilecek Bursa Bölge Sergisinde, Bursamızı ve İnegölümüzü temsil edecek.