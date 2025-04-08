Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Yenişehir'in Çayırlı mahallesi girişinde meydana geldi. Yenişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü P.E. Yönetimindeki TIR, yoldan karşıya geçmeye çalışan Muhsin Eke(80)'ye çarptı. Tırın üzerinden geçtiği şahıs feci şekilde can verdi. Kamyon sürücüsü ise kaçarak kayıplara karıştı.
İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan sürücüyü, Kütahya ilinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Yenişehir Jandarma komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ