İnegöl 2.Asliye Hukuk Mahkemesi Mahmudiye Mahallesi Karagöletler Mevkii 385 Ada 11 Parsel78 Pafta Numarası İnegöl/Bursa adresinde bulunan 9.950 metrekare arsa üzerinde yer alan benzin istasyonu için toplam bedel 111.773.533,00 –TL olarak belirlendi.

İnegöl Adalet Sarayı Konferans Salonunda birinci artırma 24.12.2025 günü saat 14:00 - 15:00, ikinci artırma 07.01.2026 günü saat 14:00 - 15:00 arasında yapılacak.

Takdir Değeri 111.773.533,00 TL olan taşınmaz için teminatın nev'i ve miktar 11.177.353 TL olarak belirlendi.

Açık artırma için başlangıç fiyatı 55 milyon 886 bin 766,50 TL, açık artırmada pey sürme miktarı ise 50 bin TL.

İşte o ihale;

T.C.

İNEGÖL 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2004/112 ESAS NUMARALI DOSYA

TASFİYE MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri: TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Bursa ili, İnegöl ilçe, Mahmudiye Mahalle, Karagöletler Mevkii, 385 Ada 11 Parsel numaralı taşınmaz (BP Akaryakıt İstasyonu) 29.08.2025 tarihli BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE;

a) Arsa Bedeli: Bursa İli, İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, Karagöletler Mevkii, 385 Ada, 11 Parsel numaralı ana taşınmazın Ek Rapor düzenlenme tarihi itibariyle hesaplanarak arsa birim bedeli yaklaşık 9.345,00 -TL/m2 mertebesinde tespit ve takdir etmiştir.

Buna göre dava konusu ana taşınmazın Arsa Bedeli = 9.950,00 m2 x 9.345,00 -TL/m2 92.982.750,00 -TL olarak bulunmuştur.

b) Yapıların Bedelleri:

Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi Karagöletler Mevkiinde bulunan, 385 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı 9.950,00 m² yüzölçümündeki ana taşınmazın üzerindeki yapılara ait güncel bedeller; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın 2025 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetveli kullanılarak, bina nitelik ve nicelikleri dikkate alınarak ayrı ayrı olarak aşağıda hesaplanmıştır

1) 2. Lokanta Binasının Bedeli:

355,00 m² taban alanlı 1 katlı yığma binanın yıpranma payı % 15 olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2025 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetveline göre binanın III. sınıf B grubu yapılardan olduğu ve m2 fiyatının 18.200,00 -TL olduğu görülmüştür.

Binanın bedeli 355,00 m² x 18.200,00 -TL/m² x (1-0,15) = 5.491.850,00 -TL bulunmuştur.

2) Cami Binasının Bedeli:

48,00 m² taban alanlı 1 katlı yığma binanın yıpranma payı % 15 olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2025 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetveline göre binanın III. sınıf B grubu yapılardan olduğu ve m2 fiyatının 18.200,00 -TL olduğu görülmüştür.

Cami binasının bedeli 48,00 m² x 18.200,00 -TL/m² x (1-0,15) = 742.560,00 -TL bulunmuştur.

3) Otopark Sundurmasının Bedeli:

64,00 m² taban alanlı 1 katlı yığma binanın yıpranma payı % 15 olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2025 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetveline göre binanın I. sınıf A grubu yapılardan olduğu ve m2 fiyatının 2.100,00 -TL olduğu görülmüştür.

Sundurmanın bedeli 64,00 m² x 2.100,00 -TL/m² x (1-0,15) = 114.240,00 -TL bulunmuştur.

4) WC – Lavabo Binasının Bedeli:

25,00 m² taban alanlı 1 katlı yığma binanın yıpranma payı % 15 olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2025 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetveline göre binanın III. sınıf A grubu yapılardan olduğu ve m2 fiyatının 17.100,00 -TL olduğu görülmüştür.

Binanın bedeli 25,00 m² x 17.100,00 -TL/m² x (1-0,15) = 363.375,00 -TL bulunmuştur.

5) Pompa Koruma Kanopisinin Bedeli:

552,00 m² taban alanlı 1 katlı yığma binanın yıpranma payı % 20 olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2025 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetveline göre binanın II. sınıf C grubu yapılardan olduğu ve m2 fiyatının 12.400,00 -TL olduğu görülmüştür.

Kanopinin bedeli 552,00 m² x 12.400,00 -TL/m² x (1-0,20) = 5.475.840,00 -TL bulunmuştur.

6) Market – Ofis Binasının Bedeli:

156,00 m² taban alanlı 1 katlı yığma binanın yıpranma payı % 20 olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2025 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetveline göre binanın III. sınıf A grubu yapılardan olduğu ve m2 fiyatının 17.100,00 -TL olduğu görülmüştür. Binanın bedeli 156,00 m² x 17.100,00 -TL/m² x (1-0,20) = 2.134.080,00 -TL bulunmuştur

7) Yıkama – Yağlama Binasının Bedeli:

246,00 m² taban alanlı 1 katlı yığma binanın yıpranma payı % 20 olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2025 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetveline göre binanın II. sınıf B grubu yapılardan olduğu ve m2 fiyatının 10.200,00 -TL olduğu görülmüştür.

Binanın bedeli 246,00 m² x 10.200,00 -TL/m² x (1-0,20) = 2.007.360,00 -TL bulunmuştur.

8) 1. Lokanta Binasının Bedeli:

142,00 m² taban alanlı 1 katlı yığma binanın yıpranma payı % 18 olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2025 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetveline göre binanın III. sınıf B grubu yapılardan

olduğu ve m2 fiyatının 18.200,00 -TL olduğu görülmüştür. Binanın bedeli 142,00 m² x 18.200,00 -TL/m² x (1-0,18) = 2.119.208,00 -TL bulunmuştur.

9) Lastik Tamir Atölyesinin Bedeli:

20,00 m² taban alanlı 1 katlı yığma binanın yıpranma payı % 40 olup, Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı 2025 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetveline göre binanın II. sınıf B grubu yapılardan

olduğu ve m2 fiyatının 10.200,00 -TL olduğu görülmüştür. Binanın bedeli 20,00 m² x 10.200,00 -TL/m² x (1-0,40) = 122.400,00 -TL bulunmuştur.

10) 1. Çelik Sundurmanın (Duvara Montajlı) Bedeli:

64,00 m² taban alanlı 1 katlı yığma binanın yıpranma payı % 40 olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2025 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetveline göre binanın I. sınıf A grubu yapılardan olduğu ve m2 fiyatının 2.100,00 -TL olduğu görülmüştür.

Sundurmanın bedeli 64,00 m² x 2.100,00 -TL/m² x (1-0,40) = 80.640,00 -TL bulunmuştur.

11) 2. Çelik Sundurmanın (Duvara Montajlı) Bedeli:

20,00 m² taban alanlı 1 katlı yığma binanın yıpranma payı % 15 olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2025 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetveline göre binanın I. sınıf A grubu yapılardan olduğu ve m2 fiyatının 2.100,00-TL olduğu görülmüştür. Sundurmanın bedeli 20,00 m² x 2.100,00 -TL/m² x (1-0,15) = 35.700,00 -TL bulunmuştur.

12) Ahşap Sundurmanın (Duvara Montajlı) Bedeli:

58,00 m² taban alanlı 1 katlı yığma binanın yıpranma payı % 15 olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2025 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetveline göre binanın I. sınıf A grubu yapılardan olduğu ve m2 fiyatının 2.100,00-TL olduğu görülmüştür.

Sundurmanın bedeli 58,00 m² x 2.100,00 -TL/m² x (1-0,15) = 103.530,00 -TL bulunmuştur

Arsa Bedeli : = 92.982.750,00 -TL

Yapıların Bedelleri : = 18.790.783,00 -TL

TOPLAM BEDEL : = 111.773.533,00 -TL olarak belirlenmiştir.

Taşınmaz üzerinde; ''Taşınmaza tasfiye memuru olarak Önder GÖNÜLTAŞ atanmıştır'' şeklinde beyan şerhi, İnegöl Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2003/395 E. Sayılı dosyasının ihtiyadi tedbir şerhi, BP PETROLLERİ A.Ş lehine 30.05.1998 tesis tarihli intifa, 23.10.1989 tesis tarihli intifa hakkının 5 yıl süreyle uzatılması, 16.03.1994 tesis tarihli intifa hakkının 10 yıl süreyle uzatılması şeklinde şerhlerin bulunduğu, ayrıca BP PETROLLERİ A.Ş lehine 18.03.1994 tesis tarihli 500.000,00TL bedelli, feshi bildirilinceye kadar geçerli olmak üzere ipotek şerhi bulunmaktadır.

Taşınmaz üzerinde;İnegöl Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2003/395 E. Sayılı dosyasının ihtiyadi tedbir şerhi, BP PETROLLERİ A.Ş lehine 30.05.1998 tesis tarihli intifa, 23.10.1989 tesis tarihli intifa hakkının 5 yıl süreyle uzatılması, 16.03.1994 tesis tarihli intifa hakkının 10 yıl süreyle uzatılması şeklinde şerhlerin bulunduğu, ayrıca BP PETROLLERİ A.Ş lehine 18.03.1994 tesis tarihli 500.000,00TL bedelli, feshi bildirilinceye kadar geçerli olmak üzere ipotek şerhi bulunmaktadır.

Adresi : Mahmudiye Mahallesi Karagöletler Mevkii 385 Ada 11 Parsel78 Pafta Numarası İnegöl/Bursa

Yüzölçümü : 9.950,00 m2

İmar Durumu: Tarla Vasıflı

Kıymeti :111.773.533,00 -TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında (Şartnamede) mevcuttur

Birinci ArtırmanınYapılacağı Gün ve SaatAralığı :24.12.2025 Günü saat 14:00 - 15:00

İkinci ArtırmanınYapılacağı Gün ve SaatAralığı :07.01.2026 Günü saat 14:00 - 15:00

Satışın Açık Artırma ileYapılacağı Yer :İnegöl Adalet Sarayı Konferans Salonu

Takdir Olunan Değer :111.773.533,00 TL

Artırmaya İştirak İçin AlınanTeminatın Nev'i ve Miktar :11.177.353 TL

Açık Artırma İçin BaşlangıçFiyat :55.886.766,50 TL

Açık Artırmada Pey SürmeMiktarı :50.000,00 TL

SATIŞ ŞARTLARI

1- Artırmaya katılabilmek için satışa konu malın kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar Tasfiye Halindeki Kaplan Ticaret Kollektif Şirketi Selami Kaplan ve Ortağı adına kayıtlı QNB Bank TR240011100000000092178885 numaralı hesaba yatırılması zorunludur.

2- Taşınmaz üzerindekiirtifak hakları, taşınmaz mükellefiyetleri, ipotekler, ipotekli borç senetleri, irat senetleriyle ile birlikte satılacak borçlunun bu taşınmaz ile temin edilmiş şahsi borcu alıcıya intikal edecektir.İpotek ve ipotekli borç senediyle temin edilmiş olup bu suretle müşteriye devrolunan borçtan asıl borçlunun kurtulması alacaklının müracaat hakkının mahfuz olduğunu ihaleden itibaren bir sene içinde kendisine bildirmiş olmasına bağlıdır. (Türk Medeni Kanunu madde:888 Taşınmaz üzerindeki rehinle temin edilmiş muaccel borçlar müşteriye devredilmeyerek satış bedelinden tercihan ödenecektir.)

3-Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle İnegöl Adalet Sarayı Konferans Salonunda yapılacaktır. Bu artırmada verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi üzerinden başlatılır.

4-Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılır. İlk açık artırmada teklif vererek ihale bedelini yatırmayan alıcı, ikinci satış ile kendi teklifi arasındaki farktan sorumlu olacaktır. Aradaki fark cezai şart olarak şirket uhdesinde kalacaktır.

5-İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de açık artırma gününü takip eden,7 gün içerisinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde alınan teminat iade edilmez. Alınan teminat bedeli cezai şart olarak şirket uhdesinde kalacaktır. İhaleye katılacak tüm taraflar bunu kabul eder.

6-%20 KDV, (Ö.T.V) damga vergisi, 1/2 tapu alımsatımharcınınve teslim/tahliye masrafları alıcıya aittir. Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)

7-- Başkaca lüzumlu izahat :

a) İhalenin kesinleşmesi ve başka engel olmaması durumunda talep halinde varsa buna ilişkin giderleri karşılandığında tasfiye memurunca ilgili tapu müdürlüğüne taşınmazın ihale alıcısı adına tescili için yazı yazılması İnegöl 2.Asliye Hukuk Mahkemesinden istenecek olup, bunun haricinde satılan malın tapu kaydındakiönceki beyan ve şerhlerin herhangi bir nedenle ilgili tapu müdürlüğünce kaldırılamamasından Tasfiye Memuru sorumlu olmayacaktır.

b) Alıcının gerekliaraştırmalarını ihaleden önce yapması faydasına olup ihale anına ve ihalenin kesinleşmesine kadar taşınmazınimar durumu, tapu bilgilerinde, yüzölçümünde, niteliğinde veya diğer özelliklerindetoplulaştırma, kamulaştırma, kadastro çalışmaları sonucuvs. herhangi bir nedenle oluşan olumlu veyaolumsuz değişikliktetasfiye memuru sorumlu tutulamayacaktır. Taşınmaz tapu kaydında bu tür şerh beyanları görerek satın alan alıcı bunlarla ilgili şartları ve yükümlülükleripeşinden kabul etmiş sayılır.

c)Alıcı tarafından süresindeihale bedeli yatırılmış ancakyasal süre içindeihalenin feshi davasının açılması halinde ihalenin kesinleşmesine kadar ihale bedeli Tasfiye Halindeki Kaplan Ticaret Kollektif Şirketi Selami Kaplan ve Ortağı adına kayıtlı QNB Bank TR240011100000000092178885 numaralı hesabında nemalandırılacaktır.

d)Tasfiye Memurluğu tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı o taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş olur. Bu nedenle İhale alıcısı masrafını vermesi halinde İhale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceğine İnegöl 2.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından karar verilir. İhale alıcı talep eder ve masrafını da verirse satışı yapılan taşınmazda kiracı olup olmadığı tespit edilir, bu tespitten sonra şayet taşınmazda kira sözleşmesine bağlı olarak oturan gerçek veya tüzel kişi var ise, talep üzerine ilgili kişiye kira bedelini, diğer hâllerde ise taşınmazı kullanan kişiye bilirkişi marifetiyle tespit edilen aylık kullanım bedelini Tasfiye Halinde Kaplan Ticaret Kollektif ŞirketiSelami Kaplan ve Ortağına ait şirket hesabına yatırması için muhtıra gönderilir.Bu şekilde tasfiye halindeki şirketin hesabına depo edilen bedel ihalenin kesin sonucuna kadar ödenmez, ihalenin kesin soncuna göre hak sahibine ödenir. (ihalenin feshine karar verilir ise dosya alacaklısına, ihalenin feshi davasının reddine karar verilir ise ihale alıcısına ödenir.)

e) Şayet ihale dosya alacaklısının alacağına mahsuben ihale edilmiş ise; Her hangi bir muafiyet, istisna ve müstesna halleri yok ise, İhale Bedeli Üzerinden ilanda belirtilen orandaihale bedeli üzerinden KDV tutarı,İhale Damga Vergisi, Belediye harç ve resimleri (İlan İçin), Tapu Harcının Tamamı, varsa Aynından Kaynaklanan Emlak Vergi Borcu,İhale bedeli dosya alacağından fazla ise fark ihale bedeli, alacaklı tarafça yatırılacaktır.

f) Alıcı ilgili tümşartları ve yükümlülükleriyukarıda anılan hükümler gereğince peşinen kabul etmiş sayılır.

Kaynak: ilan.gov.tr