

İnegöl Belediyesi 3’ü Kemalpaşa, 1’, Burhaniye, 1’i Süleymaniye ve 1’i de Ertuğrulgazi Mahallesinde olmak üzere 6 adet elektrikli araç şarj istasyonu yeri bir bütün halde işletilmek üzere kiralaya verecek. 2025 yılı muhammen aylık kira bedeli 30 bin TL olarak belirlenen ihale de Geçici Teminat Bedeli ise 54 bin TL olarak belirlendi.

Elektrikli araç şarj istasyonları, Belediye Encümenince 23.12.2025 Salı günü saat 11.00’da İnegöl Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:1/A İnegöl/BURSA) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesince açık teklif usulü ile 5 (beş) yıl süreli kiraya verilecektir.

İhale konusu yerler;

Kaynak: ilan.gov.tr