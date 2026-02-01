

Olay saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman sokakta meydana geldi. Adem Ü. İsimli şahıs husumetlisi olduğu kayınbabası Ahmet K.(68) ve kayınbiraderi Halil Can K.(35)'ye elindeki tabancayla defalarca ateş etti.

Şüphelinin tabancasından çıkan mermiler kayınbabasının karnına, kayın biraderinin ise sol bacağına isabet etti.

Tabancadan çıkan mermiler işyerlerine ve araçlara da isabet etti. Şüpheli koşarak kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Ahmet K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor.