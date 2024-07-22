Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 3. Katın balkonundan atlayan 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Olay Burhaniye mahallesi 2. Okul sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Bunalıma giren 16 yaşındaki İ.S.S. .intihar kararı aldı. Balkona çıkan genç kız kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen genç kız ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç kız yoğun bakıma alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE