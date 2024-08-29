İnegöl Rumeli Derneği, 50. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle İnegöl halkına unutulmaz bir kültür ve sanat deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Dernek başkanı, İnegöl'ün değerli basın mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada, derneğin bugüne kadar büyük fedakarlıklarla görev yapmış başkanlarına ve Yönetim Kurulu üyelerine şükranlarını sunarken, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Başkan Serkan Ay 50. yıla özel olarak her ay farklı etkinlikler düzenlediklerini ve yıl sonuna kadar bu etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Bu kapsamda, en önemli organizasyonlardan biri olan 2. Uluslararası Petla Şöleni'nin hazırlıklarına başladıklarını açıkladı.

2. Uluslararası Petla Şöleni ve Etkinlik Programı

Petla etkinliğinin geleneksel hale geldiğini ve her yıl daha da geliştirildiğini belirten dernek başkanı, bu yılki Petla Şöleni'nin uluslararası boyutta gerçekleştirileceğini ifade etti. 01-04 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan şölen kapsamında, dört farklı ülkeden halk dansları ekipleri İnegöl'de gösteri yapacak. Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Arnavutluk'tan katılacak ekipler, İnegöl'de çeşitli gösteriler sunacak. Ayrıca, katılımcı ülkelerin bakanlık düzeyinde bürokratları ve şehirlerin belediye başkanları da etkinliklerde yer alacak.

Etkinlik Takvimi

01 Eylül Pazar: Mahmudiye Mahallesi Pazartesi Pazarında saat 19.30'da Dış park Halk Dansları gösterileri ve Arnavut sanatçıların konseri gerçekleştirilecek.



02 Eylül Pazartesi: Kemalpaşa Mahallesi Göçmen Camii önünde saat 19.30'da Dış park Halk Dansları gösterileri ve Arnavut sanatçıların konseri düzenlenecek.



03 Eylül Salı:

- Saat 14.00'te 50. Yıl Özel Sergisi, Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonu'nda açılacak.

- Saat 19.30'da Süleymaniye Mahallesi'nde Adem Jashari Parkı'nın açılışı yapılacak ve ardından halk dansları gösterileri ve Arnavut sanatçıların konseri gerçekleştirilecek.



04 Eylül Çarşamba:

- Saat 18.30'da 50. Yıl Büyük Korteji, Eski Belediye Önünden Kültürpark İçi Amfi Tiyatroya kadar yürüyüşle gerçekleşecek. Amfi Tiyatro öncesinde 10.000 adet Petla ikramı olacak.

- Saat 20.00'de Amfi Tiyatro'da Uluslararası Halk Dansları Gösterileri ve Rumeli Semih Konseri ile şölen sona erecek.

Başkan Serkan Ay bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Emniyet Müdürü Okan Şen ve Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bu yılın 50. yıl olması nedeniyle, Rumeli Derneği'nin İnegöl halkına ve üyelerine kültür sanat alanında dayanışma coşkusu yaşatmayı hedeflediği bu etkinlikler, büyük bir coşku ve katılımla devam etti.