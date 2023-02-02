2022 yılında İnegöl’de yatırım teşviki alan projelerde güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları öne çıktı. 11 aylık sürede 16 GES kurulumu projesi için 149 milyon 307 bin 906 lira tutarında yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Sanayicinin GES’e olan ilgili her geçen gün artarken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu konuda firmalara önemli destekler sunuyor.

İnegöl’de 2022 yılında 11 aylık sürede yatırım teşvik belgesinin düzenlendiği GES kurulum projesinde 16 firma teşvik almaya hak kazandı. Söz konusu projelerin toplam yatırım tutarları 149 milyon 307 bin 906 lira olarak hesaplandı.

Yatırım teşviki alan GES’lerin faaliyete geçmesiyle birlikte sanayide enerji güneşten elde edilecek. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte 16 kişiye de istihdam sağlanması öngörülüyor.