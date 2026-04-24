Kaza saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesinde meydana geldi. Sürücü Kemal D. (44) yönetimindeki 16 0208 030 plakalı vinç, iddiaya göre yokuş aşağı inerken frenlerinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücü Yusuf A. yönetimindeki 16 BBP 055 plakalı otomobil ile çarpışan vinç, hızla yoluna devam ederken sürücüsü araçtan atladı. Vinç ise dere yatağına uçarak devrildi.

Kaza yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.