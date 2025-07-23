Olay saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesi Sandıkbaşı mevkiinde ağaçlık alanda meydana geldi. Tarlaya giden vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir erkek şahsın olduğunu gördü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın saatler önce hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede cansız bedenin Barış Çalım(29) olduğu belirlendi. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ