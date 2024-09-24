Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan elektrikli bisikletteki 3 çocuk yaralandı.

Kaza İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesi Sıcak su mevkiinde meydana geldi. Elektrikli bisiklet ile doğal sıcak sulara giden 3 çocuk, duş aldıktan sonra eve dönmek üzere yola çıktılar. Sürücü Yunus Emre B.(11) yönetimindeki elektrikli bisiklet, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarsk şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki arkadaşları Murtaza D. (12) ve Mehmet K. (12) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: şerife öz