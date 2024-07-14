Sakinler adına konuşan bir vatandaş "Belediye otobüsleri, servis araçları belirli noktalarda duruyorlar. Hatta orta nokta otobüs durağımız iptal edilmiştir. Birçok engelli, çoluklu çocuklu, yaşlı insanımız evlerine gitmekte zorluk çekmektedir. Bu mevsimlerde böyleyse kış aylarında buranın ne olacağı meçhuldür. Daha kötü ve tehlikeli sonuçlar ortaya çıkacağı şimdiden aşikardır. İkinci olarak site sakinlerimizin dairelerinde müteahhit firma kaynaklı haddinden fazla sorunlarımız bulunmaktadır. Yetkili firmaların sorunlarımızı gidermemesi ve yetkili kişilerin telefonlarımıza bakmaması, cevap vermemesi bizleri sorunlarımızla baş başa bırakmaktadır. Sözde bizlere sıfır daireler veriyorlardı lakin bir tane sorunsuz dairemiz yoktur. Bu mağdurlardan biri olarak bizim blok bir seneye yakın şantiye çalışanlarının tarafından c15'te 1 2 3 numaralarda kalınmış, ikamet edilmiş dairelerimiz berbat halde teslime edilmiştir. Bunların tamirleri, ürünlerin berbat oluşu nedeniyle biz ve komşularımız yaklaşık 70 bine yakın ilaçlama ile uğraştık. Bu ve benzeri sorunlar bütün dairelerde yaşanmaktadır." dedi.

Muhabir: İbrahim Uslu