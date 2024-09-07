İnegöl Belediyesi, Terziler Odası işbirliğiyle düzenlenen 3. Hanımeli Alışveriş Şenliği, büyük bir katılımla Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda başladı. 06-08 Eylül tarihleri arasında her gün sabah 10.00'dan gece 00.00'a kadar sürecek olan etkinlik, bu yıl da çadır alanlarında gerçekleştiriliyor.

İlk gününde, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şenlik alanını ziyaret ederek esnaflarla görüştü ve onlara hayırlı işler dileğinde bulundu. Başkan Taban, etkinliğin iş dünyasında yer alan kadınlara destek sağlamayı amaçladığını ifade etti. Taban, “Bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz bir organizasyon. Yoğun talep olan bu organizasyon ile iş hayatındaki kadınlara destek olmaya devam ediyoruz. Hanımefendilerin şehre olan katkıları, aile ekonomilerine olan katkıları, iş hayatına olan katkıları yadsınamaz boyutta. Bizler de iş hayatının içerisinde olan hanımefendileri desteklemek, onlara fayda oluşturabilmek adına Terziler Odamızla birlikte alışveriş şenliğimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

TÜM İLÇE HALKIMIZI DAVET EDİYORUZ

08 Eylül Pazar 00.00'a kadar sürecek olan 3. Hanımeli Alışveriş Şenliği'ne tüm ilçe halkını davet eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl Belediyesi ile Terziler Odası iş birliğiyle bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirdiğimiz şenlik kapsamında Hikmet Şahin Kültür Parkı kameriyeler bölgesinde girişimci kadınların ürünlerini satabilecekleri stantlar kapılarını açtı. Şenliğimizdeki stantlar 6-7-8 Eylül tarihlerinde 10.00 – 24.00 arası açık olacak. Tüm ilçe halkımızı şenliğimize davet ediyoruz." dedi.

OKTAY ESEN KONSERİ GECEYE RENK KATTI

3.Hanımeli Alışveriş Şenliği kapsamında saat 20.00’da İnegöl'ün yerel ekiplerden Oktay Esen’in pop konseri alışveriş şenliğine renk kattı.