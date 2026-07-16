İnegöl’de yaklaşık iki yıldır verilen ulaşım sözlerinin hayata geçirilmesini beklediklerini belirten Taban “İnegöl’de 2 yıldır verilmiş olan sözleri bekliyoruz. Bunlarda ilgili bir arpa boyu yol alamadık. Bu çalışmayla ilgili bir şey var mı dendiğinde de bir şey alamadık. Göreve geldiğiniz günden itibariyle konu ile alakalı bir çalışma başlattınız çok teşekkür ediyorum. Bu sürecin zaman alacağını biliyoruz. Şu an itibariyle çok ciddi yol kat ettik. Geçtiğimiz günlerde de bununla alakalı bir sürüş gerçekleştirdik. Olası güzergahlar belirlendi. Herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT