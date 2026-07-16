Yangın, İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi ile Bilecik'in Pazaryeri ilçesini birbirine bağlayan yol üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki traktörün römorkunda yüklü saman balyaları, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Duman ve alevleri fark eden sürücü, traktörü durdurarak römorkta bulunan saman balyalarını yola boşaltıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri ise yangın sırasında yolda güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: Öznur Alkan