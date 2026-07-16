Vatandaşların hafriyatlarını Kestel’e götürmek zorunda kaldığını belirten Taban, yaşanan sürecin hem vatandaşlar hem de İnegöl Belediyesi açısından ciddi sıkıntılar oluşturduğunu söyledi.

Sorunun çözülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Taban, “Bölgemizde yaklaşık 10 aydır hafriyat dökümüyle alakalı inanılmaz bir çile yaşıyoruz. Vatandaşlarımız hafriyatını Kestel’e götürüp dökmek zorunda kaldılar. Bunu iletmemize rağmen çözülemedi. Bu İnegöl Belediye içinde aynı şekilde zordu. Şimdi bunu çözmüş oldunuz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belki de bizi 20 yıl taşıyacak problem kökten çözüldü.” dedi.