Babasın kucağında acile gelen çocuğun duran kalbi, doktorların müdahalesiyle çalıştırıldı.
Olay Kemalpaşa mahallesi Ortaokul sokaktaki evde meydana geldi. 3 yaşındaki Rula E., bir anda fenalaştı. Baba kalbi duran çocuğunu, özel araçla getirdiği İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kucağında götürdü.
Kalbi duran çocuğa, doktorlar müdahale etti. Yoğun uğraşı sonucu çocuğun kalbi çalıştırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: ALEYNA BERFE KURT