İnegöl Belediyesi, hizmet seferberliğini aksatmadan sürdürürken, bir yandan şehir merkezinde geleceği şekillendiren projeler üretmekte, diğer yandan kırsal mahallelere merkez konforunu getiren çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede, özellikle altyapısı tamamlanmış bölgelerde yol kaplama işlemleri gerçekleştiriliyor. Son olarak, Hilmiye Mahallesi'nde mezarlık yolu olarak bilinen sokakta 1500 m² parke taş kaplaması yapıldı. Hacıkara Mahallesi'nde ise şelale yolu ve köy içindeki bir sokakta toplam 3500 m² parke taş uygulaması gerçekleştirildi.

BAŞKAN TABAN TAMAMLANAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Belediye Başkanı Alper Taban, Perşembe günü beraberindeki heyetle birlikte iki kırsal mahalleyi ziyaret ederek tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Başkan Taban, Mart ayında yapılan seçimde ilçe halkının kendilerini 5 yıllık yeni dönem için yeniden görevlendirmesiyle hizmet seferberliğine kaldıkları yerden devam ettiklerini ifade etti. Kırsal mahallelerde özellikle altyapısı tamamlanan sokaklarda kaplama çalışmalarına önem verdiklerini belirten Başkan Taban, “Bugün de bu kapsamda Hilmiye ve Hacıkara Mahallelerimizde Fen İşleri Müdürlüğümüzün yapımını tamamladığı parke taş kaplama çalışmalarını yerinde görmek istedik. Hilmiye Mahallemizde mezarlık yolu olarak bilinen bölgede 1500 m2 parke taş kaplaması yapıldı. Hacıkara Mahallemizde 2 sokağın parke taş kaplaması yapıldı. Şelaleye giden yol ve köy içerisinde bir sokak olmak üzere toplam 3500 m2 parke taş kaplaması gerçekleştirildi. Her iki çalışmanın da mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.