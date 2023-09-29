Zeytinburnu’nda su birikintisinde kalan vatandaşlar iş makinasıyla çıkarıldı Zeytinburnu’nda su birikintisinde kalan vatandaşlar iş makinasıyla çıkarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye mahallesinde meydana gelen olayda kendini suda yıkayıp oyun alanındaki direkten düşen çocuk yaralandı.
Olay Hamidiye mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde bulunan park alanında meydana geldi. 6 yaşındaki Ahmet B., oyun alanındaki suyla üzerini yıkayan çocuk, oyun alanındaki direğe tırmandı. Tırmanan çocukli dengesini kaybederek düştü. 2 metre yükseklikten düşerek yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Seher Yaşa