Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye mahallesinde meydana gelen olayda kendini suda yıkayıp oyun alanındaki direkten düşen çocuk yaralandı.
Olay Hamidiye mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde bulunan park alanında meydana geldi. 6 yaşındaki Ahmet B., oyun alanındaki suyla üzerini yıkayan çocuk, oyun alanındaki direğe tırmandı. Tırmanan çocukli dengesini kaybederek düştü. 2 metre yükseklikten düşerek yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Seher Yaşa