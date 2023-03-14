İnegöl Belediyesi, Huzur Mahallesinde konut adaları ve ticari işletmelerin bulunduğu bölgede 6 yeni sokak açılması için çalışmalara başladı.

Hızla büyüyen ve gelişen İnegöl’de yeni imar ve yaşam alanları oluşturulması adına çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Huzur Mahallesinde 6 yeni sokak açılması için çalışmalara başlandı. Konut adalarıyla ticari işletmelerin bulunduğu bölgede başlatılan çalışmayla toplamda 2 km uzunluğunda 6 sokak oluşacak.

İNEGÖL BÜYÜYOR

Devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. İnceleme sırasında açıklama da yapan Başkan Taban, “Huzur Mahallemizdeyiz. Özellikle bu mobilya kümelenmelerinin olduğu alan, beraberinde hemen gördüğümüz sağ taraf Yeni İnegöl Bölgemiz. Burada devam eden ham yol çalışmalarını incelemek üzere geldik. Biliyorsunuz İnegöl büyüyor. 2022 yılı içerisinde nüfusumuza yaklaşık 7 bin 500 vatandaşımız dahil oldu. İnegöl nüfusu da şu anda 294 bin 485 kişiye yükseldi. Dolayısıyla yeni imar adaları içerisinde de yolların açılması, altyapıların yapılması gibi gerekli çalışmalar yürütülüyor. Bizler bugün İnegöl Belediyesi olarak yaptığımız çalışmayı hem yerinde görelim hem de açılan 6 yeni sokağın ne aşamada olduğunu göstermek istedik” dedi.

2 KM’LİK 6 SOKAK AÇILIYOR

“Huzur Mahallemizin batı kısmında 6 yeni sokak açılıyor” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Burada bundan sonraki gelişimi sağlamak adına Fen İşeri Müdürlüğümüz tarafından Bahçelievler Sokak ile Bedirhan Sokak ve henüz isim verilmeyen 4 ayrı sokağın yol açma çalışmaları devam ediyor. 6 sokakta toplam 2 bin metre uzunluğunda bir alan işleniyor burada. 19 bin 200 m3 kazı çalışmasıyla 23 bin ton dolgu malzemesi kullanılarak yaklaşık 2 milyon 667 bin liralık bir çalışma gerçekleştiriliyor. Tabi bunların her biri ihtiyaç. Bu ihtiyaçlara da gerek İnegöl Belediyesi olarak bizler gerek Büyükşehir Belediyemiz, BUSKİ işletmemiz gibi tüm unsurlarla çalışmaya devam ediyoruz. Burada yapılacak olan konut adalarının, bu bölgedeki ticari işletmelerin ihtiyaçlarını gidermek üzeredir. Ben emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah kısa sürede bu çalışmayı tamamlayıp ham yol haliyle hizmete almış olacağız. İlerleyen zaman içerisinde de bunların altyapı ve kaplama çalışmaları da yapılıyor olacak.”