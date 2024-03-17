Kaygusuz'un planları arasında, drift, drag, motosiklet ve motokros gibi farklı disiplinlerde spor yapmak isteyenler için özel alanlar bulunuyor. Bu alanlar, adrenalin tutkunlarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edilecek ve her bir spor dalına özel pistlerin inşası hedefleniyor.

Bu projeler sayesinde İnegöl, gençlerin ve motorsporları tutkunlarının güvenli ve düzenli bir şekilde etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri modern tesislere kavuşacak. Drift ve drag yarışları için ayrılan özel pistlerin yanı sıra motosiklet ve motokros tutkunları için de tasarlanmış alanlar oluşturulacak.

Mehmet Kaygusuz, bu projelerle şehirdeki gençlere ve motorsporlarına ilgi duyan herkese adrenalin dolu anlar yaşatmayı amaçlıyor. Projelerin detayları ve yapım sürecine dair daha fazla bilgi ise ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. Kaygusuz'un bu vizyoner adımları, şehrin sosyal ve kültürel yaşamına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

Kaynak: BÜLTEN