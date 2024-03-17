Bilecik Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Parkı yenileme çalışmalarıyla ilgili sosyal medya paylaşımları ve vatandaşlardan gelen şikayetlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirici açıklama yapıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından, Uğur Mumcu Parkı yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgilendirici açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, Uğur Mumcu Parkı’ndaki eksikliklerin tespit edildiği belirtilerek, "Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda yapımı tamamlanan Uğur Mumcu Parkı yenileme çalışmasında görülen eksiklikler belediye başkanlığımız ilgili birimleri tarafından tespit edilmiştir. Park ve Bahçeler Müdürü Hakan Çevik ve Fen İşleri Müdürlüğü ilgili amirleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, park alanında görülen eksiklikler tamamlanarak, projeye uygunluğu olmayan alanlarda ise çalışmalar devam etmektedir. Çalışmalar kapsamında kırık ve çatlakların olduğu kaldırımlarda yenileme çalışması yapılırken, tahrip olan yeşil alanlarda ise gerekli müdahaleler yapılarak, halkımızın hizmetine sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Yeşil alanlar ile parklarımızı koruyalım uyarısı"

Açıklamada ayrıca çocuk oyun grupları, dinlenme ve park alanlarının korunması yönünde uyarılar yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Belediye Başkanlığı olarak, şehrimizin birçok noktasında mahalle sakinlerimize hizmet verecek yeni alanlar oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bununla birlikte yapılan alanların korunması, çevre temizliğine önem verilmesi ve çöplerin atılmaması son derece önemli olacaktır. Çocuklarımız başta olmak üzere tüm halkımızın keyifle zaman geçirdiği alanları korumak her bireyin vatandaşlık görevidir."