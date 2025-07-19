Kaza saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Özlem Y.(50) yönetimindeki 10 ACN 035 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç bariyerler aşıp şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcular Bade Ç.(18) ile Bedirhan Y.(70) yaralandı.

KEDİYİ BIRAKMADILAR

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. 112 ambulansı şoförü, ailenin kedisini de kaza yerinde bırakmadı. Kediyi kafesine koyup yaralılarla birlikte acil servise getirdiler.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.