Sinanbey mahallesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan elektrikli bisikletteki 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Murat caddesi üzerinde meydana geldi. Murat caddesi üzerinde seyir halinde Suriye uyruklu Ahmet Abdullatif(69) yönetimindeki elektrikli bisiklet, önünde aniden duraklayan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü ve arkasındaki Fatma Abdullatif(26) ve 1 yaşındaki Zehra yaralandı. Kamyonet sürücüsü aracıyla olay yerinden uzaklaştı.Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Seher Yaşa