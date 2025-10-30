İnegöl’ün her mahallesine yayılan bu ziyaretlerde, engelli vatandaşlarımızla ve aileleriyle birebir görüşülerek hem talepleri hem de önerileri dinlendi.

Ziyaretlerde dayanışma ve gönül bağı ön planda tutuldu.

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, yapılan çalışmalar hakkında şu ifadeleri kullandı: “Bizim siyasetimiz gönül siyasetidir. 2025’in Aile Yılı olarak ilan edilmesi, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına önemli bir fırsattır.

Bu vesileyle geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda engelli kardeşlerimizi ve ailelerini yalnız bırakmadık. Her biri bizim için kıymetli, her biri bu büyük millet ailesinin güçlü birer parçasıdır. Aile; sevgidir, sabırdır, fedakârlıktır.

Engelli bireylerimizin ailelerinde bu değerleri en yüksek düzeyde görüyoruz. Bizler de bu anlayışla onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. İnegöl’de hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmeyecek. AK Parti kadroları olarak, her zaman milletimizin yanındayız.”