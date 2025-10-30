Kutlamalar, günün ilk etkinliği olan çocuk atölyeleriyle başladı. Saat 16.00 itibarıyla Kartallı Kazım Meydanı, yüzlerce minik katılımcının neşesiyle doldu. Yüz boyama, balon kıvırma, oyun atölyeleri, pamuk şeker dağıtımı ve animasyon gösterileriyle çocuklar bayramın keyfini doyasıya yaşadı. Kartal Belediyesi tarafından özenle hazırlanan etkinlikler, hem miniklere hem de ailelerine keyif dolu anlar yaşattı.

Binlerce Kartallı, Cumhuriyet için yürüdü

Akşam saatlerinde Kartal, Cumhuriyet coşkusuyla bir kez daha kenetlendi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlarında katıldığı fener alayı, Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na kadar marşlar eşliğinde gerçekleşti. Binlerce Kartallı, ellerinde Türk bayrakları, meşaleler ve Atatürk posterleriyle yürüyüşe katılarak meydanı doldurdu. Başkan Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel, fener alayı yürüyüşü sırasında evlerinin balkonundan korteji selamlayan vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Sevilen sanatçı Ayla Karacan ve Taner Özsoy’dan unutulmaz konser

Gecenin finalinde sahneye ilk olarak Taner Özsoy çıktı. Özsoy, Cumhuriyet marşları, halk türküleri ve popüler eserlerden oluşan repertuvarıyla kalabalığa unutulmaz anlar yaşattı. Özsoy’un sahne performansıyla meydan adeta tek bir ses oldu, binlerce kişi ellerinde bayraklarla seslendirilen şarkılara hep birlikte eşlik etti. Ardından mikrofonu devralan bağlama virtüözü Ayla Karacan sahneye çıktı. Geleneksel Anadolu ezgileriyle dinleyicileri büyüleyen Karacan, müziğiyle Cumhuriyet’in kültürel zenginliğini sahneye taşıdı. Gece boyunca süren kutlamalar, Cumhuriyet’in 102. yılını yalnızca bir bayram değil, birlik, dayanışma ve umut dolu bir buluşma haline getirdi. Kartal, Cumhuriyet’in 102’inci yılına, güçlü bir inanç ve coşkulu bir adımla girdi.

"Cumhuriyet, hepimizin ortak hikâyesidir"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gecenin sonunda sanatçı Ayla Karacan ve Taner Özsoy’a teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Gökhan Yüksel, "Cumhuriyet, hepimizin ortak hikayesidir" diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün burada, Cumhuriyetimizin 102. yaşını hep birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu topraklarda özgürlüğün, eşitliğin ve halk iradesinin simgesi olan Cumhuriyet’i bizlere armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. 102 yıl önce bir millet, küllerinden yeniden doğdu. Yoksulluğa, imkânsızlığa, karanlığa rağmen, -Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir- diyerek yepyeni bir geleceği inşa etti. O gelecek, işte biziz. Cumhuriyet, hepimizin ortak hikayesidir. Bugün Kartal’da bu meydanı dolduran binlerce insan, o hikâyenin devam ettiğini gösteriyor. Cumhuriyet; sadece bir yönetim biçimi değil, bir duruş, bir vicdan ve bir yaşam biçimidir. Kadınların eşitliği, çocukların eğitimi, gençlerin özgürlüğü, emeğin değeri hep Cumhuriyet’in eseridir. Biz Kartal Belediyesi olarak, bu mirası yalnızca kutlamıyor; her gün yeniden yaşatmak için çalışıyoruz. Kadınların üretimde yer aldığı, çocukların güvenle büyüdüğü, gençlerin fikirleriyle yön verdiği bir Kartal inşa ediyoruz. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında, hedefimiz daha adil, daha dayanışmacı, daha umut dolu bir kent ortaya çıkarmaktır. Bu coşku, bu birliktelik, bu umut; Cumhuriyet’in gerçek ruhudur. Birlikte yürüdüğümüz fener alayı, sadece bir yürüyüş değil; geçmişten geleceğe uzanan bir ışık zinciridir. O zincirin her halkasında siz varsınız. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun! Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Türkiye! İyi ki varsın Kartal!"