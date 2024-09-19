Kaza saat 00.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Halil Ö.(28) yönetimindeki 16 AED 553 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan 16 MB 1456 plakalı otomobile ve 16 JT 518 plakalı kamyonete çarpıp devrildi. Yan yatan aracın sürücüsü ve yanındaki yolcu Esra K.(23) yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ