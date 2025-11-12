Kaza, 2 gün önce İnegöl Devlet Hastanesi mevkisinde yaşandı. Seyir halindeyken motosikletinin ön lastiğini kaldırmaya çalışan sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki yolcu kazayı ufak sıyrıklarla atlattılar.

Kaza anı, çevredeki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin ön tekerleğini kaldırmaya çalıştığı sırada devrildiği ve iki kişinin yola savrulduğu anlar yer aldı.

Ceza Yağdı

Polis ekipleri sürücüyü tespit edip işlem yaptılar. 16 BNZ 305 Plakalı motosikletin sürücüsü Enes Ö.(18)'ye aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme suçundan 2 bin 167 TL, Trafiği tehlikeye düşürmekten 993 TL, motosiklet üzerinde akrobasi yapma suçundan 2 bin 167 TL ve drift suçundan 46 bin 393 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Sürücünün sosyal medya hesaplarında daha öncede drift yaptığı görüntüleri paylaştığı öğrenildi.