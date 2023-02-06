Son yıllarda yurdun dört bir yanında altın ve değerli maden arayan MTA’nın Bursa bölgesine ilişkin raporlarında İnegöl’de başta altın ve değerli madenlere ilişkin tespit edilen rezervlere yer verildi. Meğerse İnegöl’ün değerli maden noktasında önemli yataklara sahip olduğu ortaya çıktı. Peki İnegöl’ün hangi bölgesinde altın, hangi bölgelerinde ise bakır, kurşun ve çinko madenleri var? İşte cevabı…

Yeraltı zenginliklerinden faydalanmak isteyen devlet, doğalgaz, petrol ve değerli madenlerin çıkarılması noktasında yaklaşık 15 yıldır çalışmalar yapıyordu.

Birçok alanda elde edilen başarılar sonrası, çalışmalar derinleştirilmiş ve meyveleri alınmaya başlanmıştı. Özellikle doğalgaz ve petrollerin bulunmasının ardından uzun zamandır MTA tarafından yurt genelinde yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar vermeye başlamıştı. En son İnegöl’ün komşusu olan Bilecik’te tespit edilen altın rezervleri gözlerin İnegöl’e çevrilmesine neden oldu.

Bilindiği üzere yaklaşık 10 yıldır MTA, İnegöl’ün birçok bölgesinde tarama yapıyordu. Araştırma sonuçlarına ilişkin bugüne kadar resmi bir açıklama yapılmış olmamasına karşın, bölgenin değerli yataklara sahip olduğu yüzyıllardır biliniyordu. Hatta İnegöl Saadet-Hayriye arasında bölgede Osmanlı döneminde değerli madenler işletilmiş ve daha sonraki yıllarda ise bu bölgeden çıkılmıştı.

Gazetemiz, yaptığı araştırma sonucunda MTA’nin Bursa bölgesinde ki değerli maden havzalarına yönelik raporlarına ulaştı.

SÜLÜKLÜGÖL’DE ALTIN REZERVİ VAR

MTA raporunda İnegöl-Sülüklügöl sahasında 19 bin 846 ton görünür muhtemel altın rezervi olduğu bilgisi paylaşılırken, bu rakamın 17 bin 407 tonu mümkün rezerv olarak gösterildi.

Ancak raporda son yıllarda İnegöl’ün diğer bölgelerinde yapılan saha araştırmalarına yönelik sonuçlara yer verilmedi. Özellikle Gülbahçe havzasında bölge insanları tarafından eski yöntemlerle altın çıkarıldığına yönelik söylentiler yayılırken, bu bölgede de ciddi bir rezerv olduğu konuşuluyor.

BAKIR –KURŞUN VE ÇİNKO’DA ZENGİNİZ

İnegöl’de yüzyıllardır bilinen en büyük yeraltı zenginlikleri arasında ise bakır, kurşun ve çinko rezervleri olduğu zaten biliniyordu. Hatta Maden köyünün isminin de buradan geldiği, ancak daha sonra yapılan harita değişimlerinden sonra bu bölgede yer alan saha Hayriye köyü sınırlarına dahil edilmişti.

MTA’nın raporlarında İnegöl-Saadet-Hayriye bölgesini kapsayan alanda iki araştırma sahasına yer verildi. Bunlardan Kocaköprüdere Pb-Zn-Cu sahasında tespit edilen 113 bin 555 ton jeolojik rezervin geçtiğimiz yıllarda işletildiği kayda geçerken, diğer sahada ise, 150 bin ton görünür muhtemel rezervin olduğu, yine 113 bin 555 tonluk yatağın önceki yıllarda işletildiği belirtildi.